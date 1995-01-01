Наингголан: «Ухожу в «Кальяри» и покажу, что «Интер» ошибся, отпустив меня»

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан подтвердил, что перейдет в «Кальяри». Трансфер завершат, как ожидается, в понедельник, 5 августа.

«Я бросаю вызов себе. Отправляюсь в «Кальяри» и покажу, что «Интер» ошибся, отпустив меня. Счастлив вернуться домой. Этот выбор мне был немного навязан, но надеюсь, что у меня все получится», – цитирует игрока Tuttomercatoweb.