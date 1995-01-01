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    Наингголан: «Ухожу в «Кальяри» и покажу, что «Интер» ошибся, отпустив меня»

    Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан подтвердил, что перейдет в «Кальяри». Трансфер завершат, как ожидается, в понедельник, 5 августа.

    «Я бросаю вызов себе. Отправляюсь в «Кальяри» и покажу, что «Интер» ошибся, отпустив меня. Счастлив вернуться домой. Этот выбор мне был немного навязан, но надеюсь, что у меня все получится», – цитирует игрока Tuttomercatoweb.

    • Полузащитник уже играл за команду с Сардинии с 2010-го по 2014 год.
    • Ранее сообщалось, что Наингголана хочет арендовать «Зенит».
    • В прошлом сезоне Серии А игрок провел 24 матча, забил шесть голов, сделал три результативные передачи.

    Источник: Tuttomercatoweb

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