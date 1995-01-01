Наингголан: «Ухожу в «Кальяри» и покажу, что «Интер» ошибся, отпустив меня»

звучит иронично.
Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан подтвердил, что перейдет в «Кальяри». Трансфер завершат, как ожидается, в понедельник, 5 августа.
«Я бросаю вызов себе. Отправляюсь в «Кальяри» и покажу, что «Интер» ошибся, отпустив меня. Счастлив вернуться домой. Этот выбор мне был немного навязан, но надеюсь, что у меня все получится», – цитирует игрока Tuttomercatoweb.
- Полузащитник уже играл за команду с Сардинии с 2010-го по 2014 год.
- Ранее сообщалось, что Наингголана хочет арендовать «Зенит».
- В прошлом сезоне Серии А игрок провел 24 матча, забил шесть голов, сделал три результативные передачи.