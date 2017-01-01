«Зенит» хочет арендовать у «Интера» Наингголана

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может перейти в «Зенит», сообщает Calciomercato.

По информации источника, петербургский клуб заинтересован в аренде 31-летнего футболиста.

На игрока также претендуют «Сампдория» и «Кальяри». Но в отличие от них «Зенит» готов полностью взять на себя зарплату бельгийца.

При этом сам Наингголан предпочитает вернуться в «Кальяри».