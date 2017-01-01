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    «Зенит» хочет арендовать у «Интера» Наингголана

    Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может перейти в «Зенит», сообщает Calciomercato.

    По информации источника, петербургский клуб заинтересован в аренде 31-летнего футболиста.

    На игрока также претендуют «Сампдория» и «Кальяри». Но в отличие от них «Зенит» готов полностью взять на себя зарплату бельгийца.

    При этом сам Наингголан предпочитает вернуться в «Кальяри».

    • Прошлым летом «Интер» купил хавбека у «Ромы» за 38 миллионов евро.
    • В дебютном сезоне Наингголан провел за миланскую команду 36 матчей, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1804

      InterMilLano1908 20 минут назад

      Травм много у него, его без обязательного выкупа никто никуда не отдаст...

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      Рейтинг: +1427

      ухоженный крокодил 32 минуты назад

      Нам нужны 2 фланговых быстрых и техничных полузащитника.

      1
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      Рейтинг: +359

      GSmall > ухоженный крокодил 14 минут назад

      Вам да,а Зениту нет)

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      Рейтинг: +10053

      Garrincha58 57 минут назад

      пи пи пи сдё жжжж

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      Рейтинг: +1723

      TOMSON 1 час назад

      Не нужен он Зениту. В центре и так исполнителей полно. Оздоев, Ерохин, Кузяев, Нобоа, Мусаев и тд.
      На фланг нападения нужно кого-то.

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      Рейтинг: +359

      GSmall > TOMSON 12 минут назад

      Ерохин ,кузяев и мусаев на флангах тоже не плохо смотрятся.Да и в случае чего Сантосу можно всю бровку отдать

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      Рейтинг: +6344

      Вомбат 1 час назад

      Этот слух на бред не похож. Зенит действительно может быть заинтересован в его аренде БЕЗ обязательного выкупа, так как через год ему в составе места уже не будет точно. Наингголан здорово сдал после того, как перестал играть за сборную, и сейчас ничем не лучше других игроков основы Зенита. Однако это все равно, скорее всего, выдумка, просто потому что Кальчомеркато сочиняет примерно половину новостей. Напомню, что Наингголан лет 8-9 назад, еще будучи молодым, перспективным и не всегда проходя в основу, резко отреагировал на попытку продать его куда-то (кажется в Россию), сказав что в слабую лигу играть он не поедет ни за какие деньги.

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      Рейтинг: +188

      Shotlandets86 1 час назад

      Раджа, похоже, потихоньку завязывает, учитывая желание вернуться в Кальяри.

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