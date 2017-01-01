«Зенит» хочет арендовать у «Интера» Наингголана

Травм много у него, его без обязательного выкупа никто никуда не отдаст...
Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может перейти в «Зенит», сообщает Calciomercato.
По информации источника, петербургский клуб заинтересован в аренде 31-летнего футболиста.
На игрока также претендуют «Сампдория» и «Кальяри». Но в отличие от них «Зенит» готов полностью взять на себя зарплату бельгийца.
При этом сам Наингголан предпочитает вернуться в «Кальяри».
- Прошлым летом «Интер» купил хавбека у «Ромы» за 38 миллионов евро.
- В дебютном сезоне Наингголан провел за миланскую команду 36 матчей, забил семь голов и сделал три результативные передачи.