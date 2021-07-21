Журналист Скира: Видаль и Наингголан покинут «Интер» летом

Стоит нашим клубам подсуетиться , только не старой ЗП , было бы интересно посмотреть на них в РПЛ.
«Интер» не планирует оставлять на новый сезон полузащитников Артуро Видаля и Раджу Наингголана. Главный тренер Симоне Индзаги на них не рассчитывает.
Миланцы ведут переговоры о расторжении контрактов. Зарплата Видаля – 6,5 миллиона евро в год, Наингголана – 4,8 миллиона.
- Бельгиец в прошлом сезоне был в аренде в «Кальяри».
- Его контракт истекает через год.
- Соглашение с Видалем также истекает в 2022 году. Чилиец стоит 3,5 миллиона евро.