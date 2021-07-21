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    Журналист Скира: Видаль и Наингголан покинут «Интер» летом

    «Интер» не планирует оставлять на новый сезон полузащитников Артуро Видаля и Раджу Наингголана. Главный тренер Симоне Индзаги на них не рассчитывает.

    Миланцы ведут переговоры о расторжении контрактов. Зарплата Видаля – 6,5 миллиона евро в год, Наингголана – 4,8 миллиона.

    • Бельгиец в прошлом сезоне был в аренде в «Кальяри».
    • Его контракт истекает через год.
    • Соглашение с Видалем также истекает в 2022 году. Чилиец стоит 3,5 миллиона евро.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    21.07.2021 21:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1460

      lek! 6 часов назад

      Стоит нашим клубам подсуетиться , только не старой ЗП , было бы интересно посмотреть на них в РПЛ.

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