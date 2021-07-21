Журналист Скира: Видаль и Наингголан покинут «Интер» летом

«Интер» не планирует оставлять на новый сезон полузащитников Артуро Видаля и Раджу Наингголана. Главный тренер Симоне Индзаги на них не рассчитывает.

Миланцы ведут переговоры о расторжении контрактов. Зарплата Видаля – 6,5 миллиона евро в год, Наингголана – 4,8 миллиона.