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    Наингголан: «В сборной Бельгии курили 6-7 игроков, но заметили только меня»

    Полузащитник «Кальяри» Раджа Наингголан заявил, что был не единственным курящим футболистом в сборной Бельгии.

    «Когда на тебя вешают ярлык, он приклеивается надолго. Курящих футболистов очень много. Когда я был в сборной, курили шесть или семь игроков, но заметили курящим только меня», – сказал хавбек.

    • Наингголан выступал за бельгийскую сборную с 2009 по 2018 год.
    • В его активе 30 матчей и шесть забитых голов.
    • Игрок завершил карьеру в национальной команде после непопадания в заявку на ЧМ-2018.

    Источник: Football Italia

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