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  • Наингголан: «В сборной Бельгии курили 6-7 игроков, но заметили только меня»

Наингголан: «В сборной Бельгии курили 6-7 игроков, но заметили только меня»

28 ноября 2019, 19:19
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Полузащитник «Кальяри» Раджа Наингголан заявил, что был не единственным курящим футболистом в сборной Бельгии.

«Когда на тебя вешают ярлык, он приклеивается надолго. Курящих футболистов очень много. Когда я был в сборной, курили шесть или семь игроков, но заметили курящим только меня», – сказал хавбек.

  • Наингголан выступал за бельгийскую сборную с 2009 по 2018 год.
  • В его активе 30 матчей и шесть забитых голов.
  • Игрок завершил карьеру в национальной команде после непопадания в заявку на ЧМ-2018.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Кальяри Бельгия Наингголан Раджа
Комментарии (1)
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Great Tartaria
1575028408
да нам ясно, что просто повод нашли
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