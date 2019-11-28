Наингголан: «В сборной Бельгии курили 6-7 игроков, но заметили только меня»

Полузащитник «Кальяри» Раджа Наингголан заявил, что был не единственным курящим футболистом в сборной Бельгии.
«Когда на тебя вешают ярлык, он приклеивается надолго. Курящих футболистов очень много. Когда я был в сборной, курили шесть или семь игроков, но заметили курящим только меня», – сказал хавбек.
- Наингголан выступал за бельгийскую сборную с 2009 по 2018 год.
- В его активе 30 матчей и шесть забитых голов.
- Игрок завершил карьеру в национальной команде после непопадания в заявку на ЧМ-2018.
Источник: Football Italia