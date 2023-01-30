Наингголан подписал контракт с итальянским клубом

Полузащитник Раджа Наингголан официально стал игроком СПАЛ.

Стороны заключили контракт до 30 июня 2023 года с опцией автоматического продления еще на один сезон при выполнении определенных условий.

34-летний футболист перешел в СПАЛ из «Антверпена» в качестве свободного агента.

Рыночная стоимость Наингголана – 1 миллион евро.

Он уже выступал в Италии за «Рому», «Интер», «Кальяри» и «Пьяченцу».

Сообщалось, что бельгиец заработает в СПАЛ 400 тысяч евро за полгода.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно