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    Наингголан подписал контракт с итальянским клубом

    Полузащитник Раджа Наингголан официально стал игроком СПАЛ.

    Стороны заключили контракт до 30 июня 2023 года с опцией автоматического продления еще на один сезон при выполнении определенных условий.

    34-летний футболист перешел в СПАЛ из «Антверпена» в качестве свободного агента.

    • Рыночная стоимость Наингголана – 1 миллион евро.
    • Он уже выступал в Италии за «Рому», «Интер», «Кальяри» и «Пьяченцу».
    • Сообщалось, что бельгиец заработает в СПАЛ 400 тысяч евро за полгода.

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    Источник: сайт СПАЛ

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    Сегодня, 20:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1846

      jek718875 11 минут назад

      Кто этот уголовник? Ну и рожа

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