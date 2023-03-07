«Со мной обращались как с куском дерьма». Наингголан – об «Антверпене»

Бывший полузащитник сборной Бельгии Раджа Наингголан объяснил свой уход из «Антверпена» прошедшей зимой.

«В «Антверпене» со мной обращались как с паразитом, как с куском дерьма.

Овермарса пригласили на должность спортивного директора, чтобы попытаться вернуть меня в основную команду, но никто не осмелился идти против президента клуба.

Во второй команде я делал все возможное, поддерживал молодых футболистов. Я был во многих клубах, и со мной никогда так не обращались. Я даже не мог прийти на тренировочную базу через главный вход.

Мои дочери – главная причина, по которой я вернулся в Бельгию. В противном случае я мог быть с ними только в отпуске. Поэтому я хотел остаться в «Антверпене».

Я потерял много денег, но это не проблема. Президент выгонял меня из страны. Я никогда ему этого не прощу.

За СПАЛ я играю за гроши, но с удовольствием», – рассказал Наингголан, перешедший в итальянский клуб в конце января.

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