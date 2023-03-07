Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Со мной обращались как с куском дерьма». Наингголан – об «Антверпене»

    Бывший полузащитник сборной Бельгии Раджа Наингголан объяснил свой уход из «Антверпена» прошедшей зимой.

    «В «Антверпене» со мной обращались как с паразитом, как с куском дерьма.

    Овермарса пригласили на должность спортивного директора, чтобы попытаться вернуть меня в основную команду, но никто не осмелился идти против президента клуба.

    Во второй команде я делал все возможное, поддерживал молодых футболистов. Я был во многих клубах, и со мной никогда так не обращались. Я даже не мог прийти на тренировочную базу через главный вход.

    Мои дочери – главная причина, по которой я вернулся в Бельгию. В противном случае я мог быть с ними только в отпуске. Поэтому я хотел остаться в «Антверпене».

    Я потерял много денег, но это не проблема. Президент выгонял меня из страны. Я никогда ему этого не прощу.

    За СПАЛ я играю за гроши, но с удовольствием», – рассказал Наингголан, перешедший в итальянский клуб в конце января.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Наингголан подписал контракт с итальянским клубом 2
    34-летний Наингголан близок к возвращению в Италию 1
    Наингголан закурил на скамейке запасных. «Антверпен» перевел его в дубль 3
    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2023 17:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11