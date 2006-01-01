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    «Интер» предложит Наингголана в обмен на Кьезу

    «Интер» намерен предложить «Фиорентине» за форварда Федерико Кьезу полузащитника Раджу Наингголана.

    Кьеза находится в числе главных трансферных целей миланцев этим летом. «Фиорентина» просит за нападающего около 45 миллионов евро. Ожидается, что Наингголан будет предложен как часть сделки по трансферу итальянского форварда.

    Ранее сообщалось, что контракт с Кьезой согласовал «Ювентус».

    • В текущем сезоне Серии А Кьеза провел 23 матча, забил шесть голов, сделал пять результативных пасов.
    • Transfermarkt оценивает итальянца в 48 миллионов евро.
    • Наингголан находится в аренде в «Кальяри». В этом сезоне он провел в Серии А 21 матч, забил пять голов.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 18:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +599

      кто там 47 минут назад

      Статистика Раджи - полузащитника и Кьезы - нападающего. Кхммммм.)

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