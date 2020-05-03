«Интер» предложит Наингголана в обмен на Кьезу

«Интер» намерен предложить «Фиорентине» за форварда Федерико Кьезу полузащитника Раджу Наингголана.

Кьеза находится в числе главных трансферных целей миланцев этим летом. «Фиорентина» просит за нападающего около 45 миллионов евро. Ожидается, что Наингголан будет предложен как часть сделки по трансферу итальянского форварда.

Ранее сообщалось, что контракт с Кьезой согласовал «Ювентус».