La Stampa: Кьеза согласовал контракт с «Ювентусом»

«Ювентус» и агент форварда «Фиорентины» Федерико Кьезы согласовали условия контракта с футболистом. Итальянец может покинуть Флоренцию летом.
В случае перехода Кьеза будет получать 5 миллионов евро в год. Сумма трансфера оценивается в 60 миллионов евро. Между тем на форварда претендуют также «Интер» и «Манчестер Юнайтед».
- В текущем сезоне Серии А Кьеза провел 23 матча, забил шесть голов, сделал пять результативных пасов.
- Рыночная стоимость футболиста – 48 миллионов евро.
Источник: La Stampa
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