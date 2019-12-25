Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    La Stampa: Кьеза согласовал контракт с «Ювентусом»

    «Ювентус» и агент форварда «Фиорентины» Федерико Кьезы согласовали условия контракта с футболистом. Итальянец может покинуть Флоренцию летом.

    В случае перехода Кьеза будет получать 5 миллионов евро в год. Сумма трансфера оценивается в 60 миллионов евро. Между тем на форварда претендуют также «Интер» и «Манчестер Юнайтед».

    • В текущем сезоне Серии А Кьеза провел 23 матча, забил шесть голов, сделал пять результативных пасов.
    • Рыночная стоимость футболиста – 48 миллионов евро.

    Источник: La Stampa

    Итальянская ежедневная газета, принадлежащая FIAT Group. Тираж - более 300 тысяч экземпляров. Штаб квартира находится в Турине.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:52
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16293

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Поиграть в паре с Роналду - не каждому так везёт.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76215
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru