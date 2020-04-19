La Stampa: Кьеза согласовал контракт с «Ювентусом»

«Ювентус» и агент форварда «Фиорентины» Федерико Кьезы согласовали условия контракта с футболистом. Итальянец может покинуть Флоренцию летом.

В случае перехода Кьеза будет получать 5 миллионов евро в год. Сумма трансфера оценивается в 60 миллионов евро. Между тем на форварда претендуют также «Интер» и «Манчестер Юнайтед».