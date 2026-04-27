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Патро Эйсден
Раджа Наингголан
Статистика
€ 300 тыс
Раджа Наингголан - статистика
Патро Эйсден
4 мая 1988 (38), Антверпен
#44 | Полузащитник
176 см | 65 кг
Бельгия | Индонезия
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Патро Эйсден
2
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
1' - 76'
63'
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
1' - 81'
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