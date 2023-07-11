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  • Мостовой объяснил, почему «Спартаку» нельзя подписывать Наингголана

Мостовой объяснил, почему «Спартаку» нельзя подписывать Наингголана

11 июля 2023, 21:56
3

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость о возможном переходе полузащитника Раджи Наингголана в московский клуб.

«Я почему-то думал, что он последние сезоны играл в Бельгии, а не в Италии. Думаю, его не стоит брать. Я не вижу смысла в его трансфере. Ему ещe и 35 лет. Было бы ему было 30 лет, куда ни шло.

Если он приедет, то он точно будет нормально играть, если не будет травм. Просто не вижу логике в его переходе», – сказал Мостовой.

  • В июле Наингголан покинул СПАЛ.
  • Игрок стоит 800 тысяч евро.
  • Наингголан брал скудетто с «Интером».

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Источник: «Евро-Футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Наингголан Раджа Мостовой Александр
Комментарии (3)
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САДЫЧОК
1689103363
Как можно сравнивать Наинтголана и Медину например - это разные уровни ! Конечно , он нужен Спартаку !
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