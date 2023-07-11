Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой объяснил, почему «Спартаку» нельзя подписывать Наингголана

    Мостовой объяснил, почему «Спартаку» нельзя подписывать Наингголана

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость о возможном переходе полузащитника Раджи Наингголана в московский клуб.

    «Я почему-то думал, что он последние сезоны играл в Бельгии, а не в Италии. Думаю, его не стоит брать. Я не вижу смысла в его трансфере. Ему ещe и 35 лет. Было бы ему было 30 лет, куда ни шло.

    Если он приедет, то он точно будет нормально играть, если не будет травм. Просто не вижу логике в его переходе», – сказал Мостовой.

    • В июле Наингголан покинул СПАЛ.
    • Игрок стоит 800 тысяч евро.
    • Наингголан брал скудетто с «Интером».

    Новости по теме
    Наингголан может перейти в «Спартак» 12
    «Со мной обращались как с куском дерьма». Наингголан – об «Антверпене»
    Наингголан подписал контракт с итальянским клубом 4
    Источник: «Евро-Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:56
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9845

      САДЫЧОК 8 минут назад

      Как можно сравнивать Наинтголана и Медину например - это разные уровни ! Конечно , он нужен Спартаку !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5567

      Питерский князь 20 минут назад

      Лазурно-педикулезные вам никто не поможет.
      :)))
      Стыдно за вас.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 