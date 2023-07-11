Мостовой объяснил, почему «Спартаку» нельзя подписывать Наингголана

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость о возможном переходе полузащитника Раджи Наингголана в московский клуб.

«Я почему-то думал, что он последние сезоны играл в Бельгии, а не в Италии. Думаю, его не стоит брать. Я не вижу смысла в его трансфере. Ему ещe и 35 лет. Было бы ему было 30 лет, куда ни шло.

Если он приедет, то он точно будет нормально играть, если не будет травм. Просто не вижу логике в его переходе», – сказал Мостовой.