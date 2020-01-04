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Tuttomercatoweb: «Интер» рассчитывает заработать 150 миллионов на трансферах

4 января 2020, 16:48
8

«Интер» планирует продать семь игроков в этом году, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на печатную версию газеты Tuttosport.

По информации источника, миланский клуб рассчитывает заработать на трансферах в январе и летом не менее 150 миллионов евро.

«Интер» собирается расстаться с Дальбертом, Раджой Наингголаном, Жоау Мариу, Иваном Перишичем, Мауро Икарди, Маттео Политано и Габриэлем Барбозой.

По итогам 17 туров команда Антонио Конте делит лидерство в Серии А с «Ювентусом».

Источник: Tuttomercatoweb
Италия. Серия А Интер Перишич Иван Наингголан Раджа Мариу Жоау Икарди Мауро Политано Маттео Дальберт Барбоза Габриэл
Комментарии (8)
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jo31
1578146471
Политано зря
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Chernyi Lis
1578151813
команда уже готова брать все кубки..с новыми можно все расстроить..
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DeStar
1578152292
перишич и наингголан? странно
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Mazai-NN
1578156235
Жоау Марио нормально смотрится в Локо.
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dinar7777dinar
1578156527
Отлично будет . Самый прибыльный икарди .
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Cules2013
1578159210
Что-то маловато 150 для такой оравы.
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loko-the_best
1578159890
Наинголан наверно не особо дорогой, можно в рпл забрать, например, в Локо))
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DeStar
1578162064
А яя понял, интер хочет "попуститься" а то негоже в серии А составлять конкуренцию юве, надо притормозить и держаться в районе 2-3 места видимо)
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