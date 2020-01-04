Tuttomercatoweb: «Интер» рассчитывает заработать 150 миллионов на трансферах

«Интер» планирует продать семь игроков в этом году, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на печатную версию газеты Tuttosport.

По информации источника, миланский клуб рассчитывает заработать на трансферах в январе и летом не менее 150 миллионов евро.

«Интер» собирается расстаться с Дальбертом, Раджой Наингголаном, Жоау Мариу, Иваном Перишичем, Мауро Икарди, Маттео Политано и Габриэлем Барбозой.

По итогам 17 туров команда Антонио Конте делит лидерство в Серии А с «Ювентусом».