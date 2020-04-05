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«Интер» готов отпустить трех игроков ради покупки Кьезы

5 апреля 2020, 12:23

«Интер» продолжает интересоваться футболистом «Фиорентины» Федерико Кьезой. Ради него миланцы готовы отпустить трех игроков, информирует «Матч ТВ» со ссылкой на Sportmediaset.

Чтобы получить необходимые для трансфера 50 миллионов евро, «Интер» продаст Раджу Наингголана и Дальберта. Кроме того, клуб не станет активировать опцию выкупа у «Челси» Виктора Мозеса.

  • Дальберт находится в аренде в «Фиорентине», а Наингголан – в «Кальяри».
  • В текущем сезоне Серии А Кьеза провел 23 матча, забил шесть голов, сделал пять результативных пасов.
  • «Интер» в Серии А идет третьим.

Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Челси Фиорентина Интер Мозес Виктор Наингголан Раджа Дальберт Кьеза Федерико
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