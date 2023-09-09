Экс-полузащитник сборной Бельгии: «Хочу играть, но я никому не нужен»

Бельгийский футболист Раджа Наингголан пожаловался на отсутствие предложений о продолжении карьеры.

«Со мной все в порядке, я все еще хочу играть, потому что чувствую себя сильным.

Пока моe тело выдерживает физические нагрузки. Вот только пока я никому не нужен», – сказал 35-летний полузащитник.