Экс-полузащитник сборной Бельгии: «Хочу играть, но я никому не нужен»

Бельгийский футболист Раджа Наингголан пожаловался на отсутствие предложений о продолжении карьеры.
«Со мной все в порядке, я все еще хочу играть, потому что чувствую себя сильным.
Пока моe тело выдерживает физические нагрузки. Вот только пока я никому не нужен», – сказал 35-летний полузащитник.
- Наингголан почти всю карьеру провел в Италии.
- Он наиболее известен по выступлениям за «Кальяри», «Рому» и «Интер».
- Последний клуб бельгийца – СПАЛ из Серии Б.
- В июле сообщалось о возможном переходе хавбека в «Спартак» или «Динамо».
Источник: Football Italia