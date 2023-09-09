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    • Экс-полузащитник сборной Бельгии: «Хочу играть, но я никому не нужен»

    Экс-полузащитник сборной Бельгии: «Хочу играть, но я никому не нужен»

    Бельгийский футболист Раджа Наингголан пожаловался на отсутствие предложений о продолжении карьеры.

    «Со мной все в порядке, я все еще хочу играть, потому что чувствую себя сильным.

    Пока моe тело выдерживает физические нагрузки. Вот только пока я никому не нужен», – сказал 35-летний полузащитник.

    • Наингголан почти всю карьеру провел в Италии.
    • Он наиболее известен по выступлениям за «Кальяри», «Рому» и «Интер».
    • Последний клуб бельгийца – СПАЛ из Серии Б.
    • В июле сообщалось о возможном переходе хавбека в «Спартак» или «Динамо».

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +62

      ramblernasheveverything 3 часа назад

      Пари НН ждет тебя Раджа.Если чо, это фарм клуб Пари Сен Жермен..Ну это видно по названию.

      0
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      Рейтинг: +9994

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Отличный футболист, но староват.

      1
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      Рейтинг: +402

      Рыло свина 3 часа назад

      денег много хочешь, тебе столько не предлагают!

      0
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      Рейтинг: +12629

      DeStar > Рыло свина 3 часа назад

      да, скорее всего так. Уверен его бы взяли в какой даже клуб ла лиги из второй половины побегать, но явно у него зп лямов 5 просится

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