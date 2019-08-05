Наингголан перешел из «Интера» в «Кальяри»

«Кальяри» объявил о переходе в команду полузащитника миланского «Интера» Раджи Наингголана.
31-летний бельгиец присоединился к команде из Сардинии на правах аренды, он проведет в «Кальяри» сезон-2019/20.
Заменить Наингголана в «Интере» могут Иван Ракитич из «Барселоны» или Кевин Строотман из «Марселя».
- На переход бельгийца в «Кальяри» повлияла супруга футболиста, которая родилась на Сардинии. Клаудия Наингголан больна раком и решила быть ближе к семье во время лечения.
- Наингголан уже защищал цвета «Кальяри» – в период с 2010-го по 2014 год.
.@OfficialRadja è rossoblù— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 5, 2019
Bentornato a casa, Ninja!
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