Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    Наингголан перешел из «Интера» в «Кальяри»

    «Кальяри» объявил о переходе в команду полузащитника миланского «Интера» Раджи Наингголана.

    31-летний бельгиец присоединился к команде из Сардинии на правах аренды, он проведет в «Кальяри» сезон-2019/20.

    Заменить Наингголана в «Интере» могут Иван Ракитич из «Барселоны» или Кевин Строотман из «Марселя».

    • На переход бельгийца в «Кальяри» повлияла супруга футболиста, которая родилась на Сардинии. Клаудия Наингголан больна раком и решила быть ближе к семье во время лечения.
    • Наингголан уже защищал цвета «Кальяри» – в период с 2010-го по 2014 год.

    Источник: Официальный сайт «Кальяри»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:16
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79138
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72933
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru