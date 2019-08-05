Наингголан перешел из «Интера» в «Кальяри»

«Кальяри» объявил о переходе в команду полузащитника миланского «Интера» Раджи Наингголана.

31-летний бельгиец присоединился к команде из Сардинии на правах аренды, он проведет в «Кальяри» сезон-2019/20.

Заменить Наингголана в «Интере» могут Иван Ракитич из «Барселоны» или Кевин Строотман из «Марселя».