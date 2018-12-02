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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Лацио
Кьево - Лацио: обзор матча 02 декабря 2018
Кьево
02.12.2018, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
25'
С. Пеллисьер
66'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Лацио
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Х. Корреа
66'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Х. Корреа
Желтая карточка
Л. Россеттини
60'
Желтая карточка
И. Радованович
51'
29'
Желтая карточка
Ш. Раду
ГОЛ! 1:0!
С. Пеллисьер
Пас отдал
В. Бирса
25'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
13
Софьян Кийин
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Алессандро Росси
ЦФ
4-1-3-2
70
Соррентино
13
Бани
13
Россеттини
93
Барба
23
Депаоли
16
Радованович
23
Бирса
10
Оби
56
Хетемай
31
Пеллисьер
69
Меджиорини
4-4-2
1
Стракоша
77
Марушич
15
Ачерби
13
Уоллес
26
Раду
20
Милинкович-Савич
47
Бадель
16
Пароло
19
Лулич
9
Иммобиле
32
Корреа
Остались в запасе
Кьево
Лацио
7
Мехди Лери
ПВ
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
13
Софьян Кийин
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Алессандро Росси
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
13
Софьян Кийин
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Алессандро Росси
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Кьево - Лацио
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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