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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кьево
Лацио - Кьево: обзор матча 20 апреля 2019
Лацио
20.04.2019, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 2
Завершен
Кьево
67'
Ф. Кайседо
49'
Э. Вигнато
51'
П. Хетемай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Кьево
Красная карточка
Л. Альберто
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
П. Хетемай
73'
Желтая карточка
А. Диуссе
ГОЛ! 1:2!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Х. Корреа
67'
55'
Желтая карточка
Н. Ригони
51'
ГОЛ! 0:2!
П. Хетемай
Пас отдал
Ф. Депаоли
49'
ГОЛ! 0:1!
Э. Вигнато
Пас отдал
М. Степински
40'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
Красная карточка
С. Милинкович-Савич
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
14
Мариуш Степински
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
49
Ромуло
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Кьево
21
Николас Фрей
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Стракоша
4
Патрик
15
Ачерби
26
Раду
22
Дурмиси
77
Марушич
47
Бадель
20
Милинкович-Савич
18
Альберто
9
Иммобиле
10
Кайседо
4-1-2-1-2
1
Шемпер
23
Депаоли
13
Бани
93
Барба
12
Цесар
69
Ригони
56
Хетемай
25
Вигнато
7
Лери
69
Меджиорини
14
Степински
Остались в запасе
Лацио
Кьево
1
Силвио Прото
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
49
Ромуло
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
21
Николас Фрей
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
49
Ромуло
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
21
Николас Фрей
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Лацио - Кьево
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
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