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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Кьево
Фиорентина - Кьево: обзор матча 26 августа 2018
Фиорентина
26.08.2018, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 2 тур
6 : 1
Завершен
Кьево
8'
Н. Миленкович
42'
Жерсон
49'
М. Бенасси
71'
Ф. Кьеза
90'
М. Бенасси
90+3'
Д. Симеоне
76'
Н. Томович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Кьево
ГОЛ! 6:1!
Д. Симеоне
90'
+3
ГОЛ! 5:1!
М. Бенасси
Пас отдал
К. Бираги
90'
85'
Желтая карточка
Л. Россеттини
82'
Желтая карточка
Р. Меджиорини
76'
ГОЛ! 4:1!
Н. Томович
Пас отдал
В. Бирса
ГОЛ! 4:0!
Ф. Кьеза
Пас отдал
Жерсон
71'
66'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
ГОЛ! 3:0!
М. Бенасси
Пас отдал
Д. Симеоне
49'
ГОЛ! 2:0!
Жерсон
42'
Желтая карточка
Э. Фернандес
39'
ГОЛ! 1:0!
Н. Миленкович
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
8
Жерсон
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
3-2-3-1-1
40
Лафон
31
Миленкович
14
Уго
2
Пеццелла
3
Бираги
6
Фернандес
9
Эйссерик
8
Жерсон
24
Бенасси
14
Кьеза
18
Симеоне
4-2-3-1
90
Секулин
23
Депаоли
13
Россеттини
4
Томович
44
Ярочински
16
Радованович
69
Ригони
15
Джаккерини
56
Хетемай
23
Бирса
14
Степински
Остались в запасе
Фиорентина
Кьево
4
Кевин Дикс
ПЗ
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
1
Адриан Шемпер
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
4
Кевин Дикс
ПЗ
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Фиорентина - Кьево
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
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