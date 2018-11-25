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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кьево
Наполи - Кьево: обзор матча 25 ноября 2018
Наполи
25.11.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 0
Завершен
Кьево
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Кьево
Желтая карточка
Аллан
84'
78'
Желтая карточка
П. Хетемай
75'
Замена
Ф. Каччиаторе
️️️️
Р. Меджиорини
Замена
М. Руй
️️️️
Э. Хюсай
74'
65'
Замена
М. Степински
️️️️
Ж. Оби
62'
Замена
С. Кийин
️️️️
С. Пеллисьер
Замена
А. Милик
️️️️
А. Унас
59'
Замена
Аллан
️️️️
А. Диавара
59'
57'
Желтая карточка
Ф. Барба
Желтая карточка
А. Диавара
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Аллан
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Карнезис
24
Малку
3
Кулибали
39
Альбиоль
4
Хюсай
24
Диавара
7
Зелински
10
Инсинье
96
Унас
10
Мертенс
7
Кальехон
4-1-3-2
70
Соррентино
23
Депаоли
13
Россеттини
13
Бани
93
Барба
16
Радованович
23
Бирса
10
Оби
56
Хетемай
31
Пеллисьер
69
Меджиорини
4
Хюсай
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
4
Хюсай
24
Диавара
25
Аллан
25
Аллан
24
Диавара
96
Унас
30
Милик
30
Милик
96
Унас
69
Меджиорини
29
Каччиаторе
29
Каччиаторе
69
Меджиорини
31
Пеллисьер
13
Кийин
13
Кийин
31
Пеллисьер
10
Оби
14
Степински
14
Степински
10
Оби
Остались в запасе
Наполи
Кьево
1
Алекс Мерет
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
7
Мехди Лери
ПВ
1
Адриан Шемпер
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
1
Адриан Шемпер
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Наполи - Кьево
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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