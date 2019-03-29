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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Кальяри
Кьево - Кальяри: обзор матча 29 марта 2019
Кьево
29.03.2019, пятница, 22:30
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 3
Завершен
Кальяри
16'
Ф. Писакане
33'
Ж. Педро
43'
А. Ионицэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Кальяри
87'
Желтая карточка
Л. Чигарини
Желтая карточка
Э. Джаккерини
87'
72'
Желтая карточка
А. Черри
Желтая карточка
М. Бани
71'
Желтая карточка
Р. Меджиорини
62'
Желтая карточка
М. Лери
59'
54'
Желтая карточка
П. Фараго
Вторая желтая
Ф. Депаоли
52'
43'
ГОЛ! 0:3!
А. Ионицэ
Пас отдал
Ф. Каччиаторе
33'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Педро
Пас отдал
Н. Барелла
Желтая карточка
Ф. Депаоли
22'
16'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Писакане
Пас отдал
Л. Пеллегрини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
14
Мариуш Степински
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
13
Софьян Кийин
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
4-3-1-2
70
Соррентино
44
Ярочински
3
Андреолли
93
Барба
23
Депаоли
15
Джаккерини
10
Диуссе
56
Хетемай
7
Лери
69
Меджиорини
14
Степински
4-4-2
28
Краньо
4
Писакане
29
Каччиаторе
23
Чеппителли
3
Пеллегрини
24
Фараго
23
Барелла
8
Чигарини
17
Ионицэ
9
Жоао Педро
77
Теро
Остались в запасе
Кьево
Кальяри
1
Адриан Шемпер
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
13
Софьян Кийин
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
13
Софьян Кийин
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Остались в запасе
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Кьево - Кальяри
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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