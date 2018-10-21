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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Аталанта
Кьево - Аталанта: обзор матча 21 октября 2018
Кьево
21.10.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 5
Завершен
Аталанта
84'
В. Бирса (П)
25'
М. де Рон
28'
Й. Иличич
50'
Й. Иличич
52'
Й. Иличич
72'
Р. Госенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Аталанта
Желтая карточка
М. Бани
86'
ГОЛ с пенальти! 1:5!
В. Бирса
84'
Замена
П. Хетемай
️️️️
Н. Ригони
82'
79'
Замена
Э. Ригони
️️️️
М. Барроу
77'
Желтая карточка
Д. Манчини
73'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Р. Фройлер
72'
ГОЛ! 0:5!
Р. Госенс
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
М. Степински
63'
60'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Й. Иличич
Замена
М. Лери
️️️️
М. Пуччарелли
55'
52'
ГОЛ! 0:4!
Й. Иличич
Пас отдал
Р. Госенс
50'
ГОЛ! 0:3!
Й. Иличич
Пас отдал
Р. Фройлер
Вторая желтая
Ф. Барба
40'
28'
ГОЛ! 0:2!
Й. Иличич
Пас отдал
Р. Фройлер
25'
ГОЛ! 0:1!
М. де Рон
Желтая карточка
Ф. Барба
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
3-4-1-2
70
Соррентино
93
Барба
13
Россеттини
13
Бани
44
Ярочински
16
Радованович
69
Ригони
23
Депаоли
23
Бирса
20
Пуччарелли
14
Степински
3-3-1-3
95
Голлини
23
Манчини
19
Паломино
2
Толой
33
Хатебур
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
99
Барроу
72
Иличич
10
Гомес
20
Пуччарелли
7
Лери
7
Лери
20
Пуччарелли
69
Ригони
56
Хетемай
56
Хетемай
69
Ригони
14
Степински
69
Меджиорини
69
Меджиорини
14
Степински
72
Иличич
8
Пашалич
8
Пашалич
72
Иличич
99
Барроу
24
Ригони
24
Ригони
99
Барроу
8
Фройлер
91
Сапата
91
Сапата
8
Фройлер
Остались в запасе
Кьево
Аталанта
90
Андреа Секулин
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Кьево - Аталанта
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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