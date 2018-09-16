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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кьево
Рома - Кьево: обзор матча 16 сентября 2018
Рома
16.09.2018, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 2
Завершен
Кьево
10'
С. Эль-Шаарави
30'
Б. Кристанте
52'
В. Бирса
83'
М. Степински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Кьево
83'
ГОЛ! 2:2!
М. Степински
Желтая карточка
Д. Де Росси
78'
74'
Желтая карточка
Л. Россеттини
52'
ГОЛ! 2:1!
В. Бирса
Пас отдал
Н. Ригони
ГОЛ! 2:0!
Б. Кристанте
Пас отдал
Э. Джеко
30'
ГОЛ! 1:0!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
А. Флоренци
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
4-2-3-1
1
Ольсен
11
Коларов
44
Манолас
15
Жуан
24
Флоренци
4
Кристанте
15
Н'Зонзи
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
7
Ундер
10
Джеко
4-2-3-1
70
Соррентино
13
Россеттини
93
Барба
4
Томович
13
Бани
16
Радованович
69
Ригони
15
Джаккерини
23
Бирса
10
Оби
14
Степински
Остались в запасе
Рома
Кьево
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
7
Мехди Лери
ПВ
44
Павел Ярочински
ЛЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
44
Павел Ярочински
ЛЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Рома - Кьево
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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