Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Кьево
Торино - Кьево: обзор матча 03 марта 2019
Торино
03.03.2019, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 26 тур
3 : 0
Завершен
Кьево
76'
А. Белотти
90+2'
Т. Ринкон
90+3'
С. Дзадза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Кьево
ГОЛ! 3:0!
С. Дзадза
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
Т. Ринкон
90'
+2
86'
Желтая карточка
М. Степински
78'
Желтая карточка
М. Бани
ГОЛ! 1:0!
А. Белотти
Пас отдал
С. Дзадза
76'
73'
Желтая карточка
Н. Ригони
68'
Желтая карточка
А. Диуссе
Желтая карточка
С. Лукич
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Бремер
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
3-2-3-1-1
46
Сиригу
4
Иццо
24
Моретти
14
Ансальди
63
Н'Кулу
29
Де Сильвестри
23
Лукич
8
Мейте
33
Базелли
44
Фальке
11
Белотти
3-1-3-1-2
70
Соррентино
13
Бани
93
Барба
44
Ярочински
69
Ригони
15
Джаккерини
10
Диуссе
18
Скелотто
7
Лери
20
Джорджевич
69
Меджиорини
Остались в запасе
Торино
Кьево
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Бремер
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Бремер
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Торино - Кьево
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Новости команд
Все
Торино
Кьево
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:53
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:53
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+