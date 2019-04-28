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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Парма
Кьево - Парма: обзор матча 28 апреля 2019
Кьево
28.04.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 1
Завершен
Парма
66'
Р. Меджиорини
38'
Ю. Куцка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Парма
90'
+3
Желтая карточка
Жервиньо
Желтая карточка
Ф. Барба
72'
67'
Желтая карточка
М. Гаццола
ГОЛ! 1:1!
Р. Меджиорини
Пас отдал
Э. Вигнато
66'
38'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Куцка
Пас отдал
М. Скоццарелла
Желтая карточка
М. Лери
37'
Желтая карточка
Б. Цесар
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
14
Мариуш Степински
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Кьево
3
Марко Андреолли
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
21
Николас Фрей
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Парма
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шемпер
93
Барба
13
Бани
12
Цесар
23
Депаоли
69
Ригони
25
Вигнато
56
Хетемай
7
Лери
69
Меджиорини
14
Степински
4-1-2-1-1
55
Сепе
23
Гаццола
95
Бастони
2
Якопони
32
Димарко
23
Скоццарелла
20
Барилла
33
Куцка
27
Жервиньо
26
Силигарди
Остались в запасе
Кьево
Парма
3
Марко Андреолли
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
21
Николас Фрей
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
4
Лео Штулац
ОП
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
3
Марко Андреолли
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
21
Николас Фрей
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Остались в запасе
4
Лео Штулац
ОП
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Кьево - Парма
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
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