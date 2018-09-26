Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Кьево
Дженоа - Кьево: обзор матча 26 сентября 2018
Дженоа
26.09.2018, среда, 22:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 0
Завершен
Кьево
42'
К. Пентек
54'
Г. Пандев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Кьево
85'
Желтая карточка
Л. Россеттини
56'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
ГОЛ! 2:0!
Г. Пандев
54'
ГОЛ! 1:0!
К. Пентек
Пас отдал
Д. Лазович
42'
Желтая карточка
К. Пентек
37'
Желтая карточка
Г. Пандев
31'
30'
Желтая карточка
П. Хетемай
Желтая карточка
К. Куаме
15'
Желтая карточка
Д. Кришито
12'
3'
Желтая карточка
М. Лери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
88
Дарко Лазович
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
49
Ромуло
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
30
Сандро
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
23
Фабио Депаоли
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
3-2-1-3
13
Раду
4
Кришито
4
Бираски
2
Сполли
7
Хильемарк
49
Ромуло
13
Перейра
8
Куаме
9
Пентек
21
Пандев
4-2-2-1-1
70
Соррентино
4
Томович
13
Россеттини
93
Барба
29
Каччиаторе
16
Радованович
69
Ригони
56
Хетемай
15
Джаккерини
7
Лери
14
Степински
Остались в запасе
Дженоа
Кьево
22
Федерико Маркетти
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
30
Сандро
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
1
Адриан Шемпер
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
23
Фабио Депаоли
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
30
Сандро
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
23
Фабио Депаоли
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Дженоа - Кьево
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Дженоа
Кьево
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
09:23
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
09:23
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+