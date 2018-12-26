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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Кьево
Сампдория - Кьево: обзор матча 26 декабря 2018
Сампдория
26.12.2018, среда, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 0
Завершен
Кьево
47'
Ф. Квальярелла
59'
Г. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Кьево
Желтая карточка
Г. Рамирес
84'
ГОЛ! 2:0!
Г. Рамирес
Пас отдал
Н. Мурру
59'
Желтая карточка
Й. Андерсен
56'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Д. Прат
47'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
13
Софьян Кийин
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Сампдория
27
Вид Белец
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
3-4-1-2
25
Аудеро
29
Мурру
25
Колли
2
Андерсен
7
Сала
17
Линетти
26
Прат
8
Экдаль
17
Сапонара
27
Квальярелла
10
Капрари
4-1-2-1-2
70
Соррентино
12
Цесар
93
Барба
13
Бани
44
Ярочински
16
Радованович
13
Кийин
10
Оби
7
Лери
14
Степински
69
Меджиорини
Остались в запасе
Сампдория
Кьево
27
Вид Белец
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Сампдория - Кьево
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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