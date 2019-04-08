Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Кьево
Болонья - Кьево: обзор матча 08 апреля 2019
Болонья
08.04.2019, понедельник, 21:30
Италия. Серия А, 31 тур
3 : 0
Завершен
Кьево
65'
Э. Пульгар (П)
68'
Э. Пульгар (П)
89'
М. Дийкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Кьево
ГОЛ! 3:0!
М. Дийкс
Пас отдал
Н. Сансоне
89'
79'
Вторая желтая
М. Бани
73'
Желтая карточка
М. Бани
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Пульгар
68'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Пульгар
65'
63'
Желтая карточка
М. Степински
61'
Желтая карточка
А. Диуссе
49'
Желтая карточка
Н. Ригони
44'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
Желтая карточка
Лянко
34'
26'
Желтая карточка
М. Лери
12'
Желтая карточка
М. Андреолли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
21
Николас Фрей
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Скорупски
35
Дийкс
5
Данило
13
Лянко
15
Мбайе
5
Пульгар
21
Джемаили
21
Сориано
11
Сансоне
8
Паласио
7
Орсолини
4-1-3-1-1
70
Соррентино
23
Депаоли
3
Андреолли
13
Бани
93
Барба
69
Ригони
25
Вигнато
10
Диуссе
13
Кийин
7
Лери
14
Степински
Остались в запасе
Болонья
Кьево
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
1
Адриан Шемпер
ВР
21
Николас Фрей
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
21
Николас Фрей
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Болонья - Кьево
1
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Новости команд
Все
Болонья
Кьево
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
09:19
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
09:19
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+