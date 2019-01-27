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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Фиорентина
Кьево - Фиорентина: обзор матча 27 января 2019
Кьево
27.01.2019, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 21 тур
3 : 4
Завершен
Фиорентина
38'
М. Степински
60'
С. Пеллисьер (П)
89'
Ф. Джорджевич
4'
Л. Муриэль
27'
М. Бенасси
79'
Ф. Кьеза
86'
Ф. Кьеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Фиорентина
ГОЛ! 3:4!
Ф. Джорджевич
Пас отдал
Ф. Депаоли
89'
86'
ГОЛ! 2:4!
Ф. Кьеза
Пас отдал
Жерсон
80'
Замена
Ф. Чеккерини
️️️️
В. Лорини
79'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Кьеза
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
М. Степински
78'
Замена
Ф. Барба
️️️️
М. Лери
70'
61'
Замена
Б. Дабо
️️️️
Д. Симеоне
60'
Красная карточка
М. Бенасси
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Пеллисьер
60'
Желтая карточка
Н. Ригони
47'
46'
Замена
Жерсон
️️️️
К. Нергор
ГОЛ! 1:2!
М. Степински
Пас отдал
Ф. Депаоли
38'
Замена
Б. Цесар
️️️️
Н. Томович
30'
Желтая карточка
С. Соррентино
27'
27'
ГОЛ! 0:2!
М. Бенасси
Пас отдал
Д. Симеоне
Желтая карточка
Э. Джаккерини
25'
19'
Желтая карточка
М. Бенасси
4'
ГОЛ! 0:1!
Л. Муриэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
4-1-2-1-2
70
Соррентино
44
Ярочински
13
Россеттини
4
Томович
23
Депаоли
69
Ригони
15
Джаккерини
56
Хетемай
7
Лери
31
Пеллисьер
14
Степински
4-3-1-2
40
Лафон
16
Лорини
2
Пеццелла
14
Уго
17
Ганцко
17
Верету
24
Бенасси
23
Нергор
14
Кьеза
18
Симеоне
10
Муриэль
4
Томович
12
Цесар
12
Цесар
4
Томович
7
Лери
93
Барба
93
Барба
7
Лери
14
Степински
20
Джорджевич
20
Джорджевич
14
Степински
16
Лорини
11
Чеккерини
11
Чеккерини
16
Лорини
23
Нергор
8
Жерсон
8
Жерсон
23
Нергор
18
Симеоне
6
Дабо
6
Дабо
18
Симеоне
Остались в запасе
Кьево
Фиорентина
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
4
Кевин Дикс
ПЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
9
Валентин Эйссерик
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Остались в запасе
4
Кевин Дикс
ПЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
9
Валентин Эйссерик
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Кьево - Фиорентина
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
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