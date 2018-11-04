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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Сассуоло
Кьево - Сассуоло: обзор матча 04 ноября 2018
Кьево
04.11.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 2
Завершен
Сассуоло
42'
Ф. Ди Франческо
90+4'
Э. Джаккерини (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Сассуоло
90'
+4
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Э. Джаккерини
Вторая желтая
С. Танасиевич
88'
Желтая карточка
С. Танасиевич
85'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
65'
42'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Ди Франческо
Пас отдал
Д. Берарди
37'
Желтая карточка
Д. Берарди
Желтая карточка
С. Кийин
35'
20'
Желтая карточка
Д. Феррари
Желтая карточка
Ж. Оби
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
31
Филип Джуричич
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
4-1-4-1
70
Соррентино
44
Ярочински
13
Россеттини
13
Бани
23
Депаоли
16
Радованович
15
Джаккерини
23
Бирса
13
Кийин
10
Оби
14
Степински
4-3-3
47
Консильи
14
Лирола
67
Феррари
6
Марлон
13
Рожерио
4
Маньянелли
32
Дункан
8
Сенси
94
Берарди
27
Боатенг
29
Ди Франческо
Остались в запасе
Кьево
Сассуоло
7
Мехди Лери
ПВ
1
Адриан Шемпер
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
31
Филип Джуричич
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
1
Адриан Шемпер
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
31
Филип Джуричич
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Кьево - Сассуоло
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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