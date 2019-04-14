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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Наполи
Кьево - Наполи: обзор матча 14 апреля 2019
Кьево
14.04.2019, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 3
Завершен
Наполи
90'
Б. Цесар
15'
К. Кулибали
64'
А. Милик
81'
К. Кулибали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Наполи
ГОЛ! 1:3!
Б. Цесар
Пас отдал
С. Кийин
90'
81'
ГОЛ! 0:3!
К. Кулибали
64'
ГОЛ! 0:2!
А. Милик
Пас отдал
П. Зелински
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Кулибали
Пас отдал
Д. Мертенс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
21
Николас Фрей
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
13
Софьян Кийин
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
7
Мехди Лери
ПВ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Амин Юнес
АП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
4-4-2
70
Соррентино
12
Цесар
3
Андреолли
93
Барба
23
Депаоли
25
Вигнато
10
Диуссе
15
Джаккерини
56
Хетемай
69
Меджиорини
14
Степински
4-2-1-3
1
Оспина
4
Хюсай
3
Кулибали
21
Кирикеш
13
Гулам
8
Руис
7
Зелински
10
Инсинье
30
Милик
7
Кальехон
10
Мертенс
Остались в запасе
Кьево
Наполи
7
Мехди Лери
ПВ
1
Адриан Шемпер
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
21
Николас Фрей
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
13
Софьян Кийин
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Амин Юнес
АП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
1
Адриан Шемпер
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
21
Николас Фрей
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
13
Софьян Кийин
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Амин Юнес
АП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Кьево - Наполи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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