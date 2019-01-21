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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Кьево
Ювентус - Кьево: обзор матча 21 января 2019
Ювентус
21.01.2019, понедельник, 22:30
Италия. Серия А, 20 тур
3 : 0
Завершен
Кьево
13'
Д. Коста
45'
Э. Джан
84'
Д. Ругани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Кьево
ГОЛ! 3:0!
Д. Ругани
Пас отдал
Ф. Бернардески
84'
83'
Желтая карточка
С. Кийин
Желтая карточка
М. Де Шильо
80'
51'
Желтая карточка
М. Бани
ГОЛ! 2:0!
Э. Джан
Пас отдал
П. Дибала
45'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
13
Софьян Кийин
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Перин
26
Сандро
14
Кьеллини
24
Ругани
22
Де Шильо
23
Джан
8
Матюиди
11
Коста
10
Бернардески
7
Роналду
21
Дибала
4-1-3-2
70
Соррентино
23
Депаоли
13
Бани
4
Томович
13
Россеттини
16
Радованович
13
Кийин
56
Хетемай
15
Джаккерини
31
Пеллисьер
69
Меджиорини
Остались в запасе
Ювентус
Кьево
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
44
Павел Ярочински
ЛЗ
7
Мехди Лери
ПВ
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
44
Павел Ярочински
ЛЗ
7
Мехди Лери
ПВ
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Ювентус - Кьево
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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