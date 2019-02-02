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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Кьево
Эмполи - Кьево: обзор матча 02 февраля 2019
Эмполи
02.02.2019, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
2 : 2
Завершен
Кьево
45+2'
Ф. Капуто
52'
Ф. Капуто
31'
Э. Джаккерини
45+1'
М. Степински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Кьево
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Барба
ГОЛ! 2:2!
Ф. Капуто
52'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Капуто
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
45'
+2
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
М. Степински
31'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джаккерини
Пас отдал
Ф. Джорджевич
25'
Желтая карточка
П. Ярочински
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Эмполи
43
Димитриос Николау
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
21
Николас Фрей
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
3-2-3-1-1
49
Проведель
14
Расмуссен
34
Везели
26
Сильвестре
21
Паскуаль
22
Ди Лоренцо
10
Беннасер
33
Крунич
25
Траоре
17
Фариас
9
Капуто
4-1-3-2
70
Соррентино
93
Барба
13
Бани
13
Россеттини
44
Ярочински
69
Ригони
15
Джаккерини
56
Хетемай
13
Кийин
31
Пеллисьер
14
Степински
Остались в запасе
Эмполи
Кьево
4
Кевин Дикс
ПЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
1
Адриан Шемпер
ВР
21
Николас Фрей
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
4
Кевин Дикс
ПЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
21
Николас Фрей
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Эмполи - Кьево
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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