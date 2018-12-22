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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Интер
Кьево - Интер: обзор матча 22 декабря 2018
Кьево
22.12.2018, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 1
Завершен
Интер
90+1'
С. Пеллисьер
39'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Интер
ГОЛ! 1:1!
С. Пеллисьер
Пас отдал
М. Степински
90'
+1
Желтая карточка
Н. Ригони
61'
59'
Желтая карточка
М. Брозович
53'
Желтая карточка
Ж. Мариу
Желтая карточка
П. Хетемай
41'
39'
ГОЛ! 0:1!
И. Перишич
Пас отдал
Д. Д'Амброзио
Желтая карточка
С. Кийин
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-1-3-2
70
Соррентино
93
Барба
13
Россеттини
13
Бани
23
Депаоли
69
Ригони
56
Хетемай
15
Джаккерини
13
Кийин
69
Меджиорини
31
Пеллисьер
4-1-2-2-1
1
Ханданович
24
Врсалько
37
Шкриньяр
6
де Врей
33
Д'Амброзио
77
Брозович
44
Наингголан
23
Мариу
21
Политано
5
Перишич
9
Икарди
Остались в запасе
Кьево
Интер
7
Мехди Лери
ПВ
44
Павел Ярочински
ЛЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
44
Павел Ярочински
ЛЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Кьево - Интер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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