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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Удинезе
Кьево - Удинезе: обзор матча 23 сентября 2018
Кьево
23.09.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 2
Завершен
Удинезе
76'
Р. Де Пауль
90'
К. Ласанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Удинезе
Желтая карточка
Э. Джаккерини
90'
+3
90'
ГОЛ! 0:2!
К. Ласанья
Пас отдал
Р. Де Пауль
83'
Желтая карточка
В. Бехрами
76'
ГОЛ! 0:1!
Р. Де Пауль
Пас отдал
Р. Мандрагора
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Удинезе
12
Николас
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
14
Андрия Балич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
4-2-3-1
70
Соррентино
4
Томович
13
Бани
29
Каччиаторе
93
Барба
16
Радованович
69
Ригони
23
Бирса
15
Джаккерини
10
Оби
14
Степински
3-5-1-1
1
Скуффет
5
Троост-Эконг
33
Самир
17
Нуйтинк
7
Де Пауль
42
Фофана
17
Стригер Ларсен
85
Бехрами
8
Мандрагора
23
Пуссетто
91
Теодорчик
Остались в запасе
Кьево
Удинезе
90
Андреа Секулин
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
12
Николас
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
12
Николас
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Кьево - Удинезе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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