Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Кьево
Кальяри - Кьево: обзор матча 28 октября 2018
Кальяри
28.10.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 1
Завершен
Кьево
15'
Л. Паволетти
59'
Л. Кастро
79'
М. Степински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Кьево
90'
+2
Желтая карточка
М. Степински
Желтая карточка
А. Черри
90'
84'
Желтая карточка
С. Кийин
79'
ГОЛ! 2:1!
М. Степински
Пас отдал
Ф. Депаоли
63'
Желтая карточка
Р. Меджиорини
ГОЛ! 2:0!
Л. Кастро
Пас отдал
Л. Паволетти
59'
56'
Желтая карточка
Н. Ригони
41'
Желтая карточка
Л. Россеттини
28'
Желтая карточка
Э. Джаккерини
ГОЛ! 1:0!
Л. Паволетти
Пас отдал
Ж. Педро
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
33
Дарио Срна
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
3-5-2
28
Краньо
33
Срна
23
Чеппителли
4
Писакане
17
Ионицэ
26
Брадарич
23
Барелла
19
Кастро
19
Падоин
30
Паволетти
9
Жоао Педро
3-3-2-2
70
Соррентино
12
Цесар
13
Россеттини
13
Бани
23
Депаоли
16
Радованович
44
Ярочински
15
Джаккерини
56
Хетемай
69
Меджиорини
14
Степински
Остались в запасе
Кальяри
Кьево
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
7
Мехди Лери
ПВ
90
Андреа Секулин
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
90
Андреа Секулин
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Кальяри - Кьево
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
Новости команд
Все
Кальяри
Кьево
«Комо» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
15:50
Серия А: шансы «Комо» и «Кальяри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:39
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Комо» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
15:50
Серия А: шансы «Комо» и «Кальяри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:39
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+