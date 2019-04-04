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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Кьево
Сассуоло - Кьево: обзор матча 04 апреля 2019
Сассуоло
04.04.2019, четверг, 20:00
Италия. Серия А, 30 тур
4 : 0
Завершен
Кьево
4'
М. Демирал
45'
М. Демирал
47'
М. Локателли
57'
Д. Берарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Кьево
ГОЛ! 4:0!
Д. Берарди
Пас отдал
Х. Бабакар
57'
ГОЛ! 3:0!
М. Локателли
Пас отдал
П. Лирола
47'
ГОЛ! 2:0!
М. Демирал
Пас отдал
М. Локателли
45'
33'
Желтая карточка
С. Кийин
Желтая карточка
Ф. Пелузо
31'
ГОЛ! 1:0!
М. Демирал
Пас отдал
П. Лирола
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
13
Рожерио
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
21
Йенс Одгор
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
21
Николас Фрей
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
4-1-2-2-1
47
Консильи
67
Феррари
28
Демирал
13
Пелузо
14
Лирола
5
Локателли
10
Бурабиа
4
Маньянелли
13
Бога
94
Берарди
15
Бабакар
3-1-3-1-2
70
Соррентино
93
Барба
13
Бани
12
Цесар
69
Ригони
15
Джаккерини
56
Хетемай
13
Кийин
7
Лери
14
Степински
20
Пуччарелли
Остались в запасе
Сассуоло
Кьево
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
21
Йенс Одгор
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
1
Адриан Шемпер
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
21
Николас Фрей
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
21
Йенс Одгор
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
21
Николас Фрей
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Сассуоло - Кьево
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
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