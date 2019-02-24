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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Дженоа
Кьево - Дженоа: обзор матча 24 февраля 2019
Кьево
24.02.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Дженоа
90'
+4
Желтая карточка
Д. Бираски
85'
Желтая карточка
К. Куаме
Желтая карточка
П. Хетемай
84'
Желтая карточка
С. Кийин
36'
26'
Желтая карточка
Л. Лерагер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
13
Софьян Кийин
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
35
Эстебан Ролон
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
3-1-3-1-2
70
Соррентино
44
Ярочински
93
Барба
13
Бани
69
Ригони
13
Кийин
18
Скелотто
56
Хетемай
7
Лери
14
Степински
69
Меджиорини
4-1-3-2
13
Раду
87
Жуканович
21
Ромеро
4
Бираски
4
Кришито
16
Радованович
35
Ролон
21
Лерагер
11
Бесса
8
Куаме
19
Санабрия
Остались в запасе
Кьево
Дженоа
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
13
Педру Перейра
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Кьево - Дженоа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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