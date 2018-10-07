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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Кьево
Милан - Кьево: обзор матча 07 октября 2018
Милан
07.10.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
3 : 1
Завершен
Кьево
27'
Г. Игуаин
34'
Г. Игуаин
56'
Д. Бонавентура
63'
С. Пеллисьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Кьево
Желтая карточка
Г. Игуаин
69'
63'
ГОЛ! 3:1!
С. Пеллисьер
Пас отдал
М. Лери
62'
Желтая карточка
Ф. Барба
ГОЛ! 3:0!
Д. Бонавентура
Пас отдал
Сусо
56'
ГОЛ! 2:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Сусо
34'
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Сусо
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
4-4-1-1
1
Доннарумма
13
Родригес
25
Сапата
37
Мусаккио
20
Абате
20
Чалханоглу
19
Кессье
6
Билья
7
Бонавентура
10
Сусо
9
Игуаин
4-2-1-1-2
70
Соррентино
23
Депаоли
13
Бани
13
Россеттини
93
Барба
16
Радованович
69
Ригони
23
Бирса
7
Лери
14
Степински
31
Пеллисьер
Остались в запасе
Милан
Кьево
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
44
Павел Ярочински
ЛЗ
90
Андреа Секулин
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
44
Павел Ярочински
ЛЗ
90
Андреа Секулин
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Милан - Кьево
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
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