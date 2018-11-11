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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Болонья
Кьево - Болонья: обзор матча 11 ноября 2018
Кьево
11.11.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 2
Завершен
Болонья
20'
Р. Меджиорини (П)
45'
Ж. Оби
5'
Ф. Сантандер
56'
Р. Орсолини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Болонья
Желтая карточка
С. Кийин
61'
56'
ГОЛ! 2:2!
Р. Орсолини
Пас отдал
Л. Крейчи
51'
Желтая карточка
Л. Крейчи
ГОЛ! 2:1!
Ж. Оби
Пас отдал
Р. Меджиорини
45'
38'
Желтая карточка
Ф. Хеландер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Меджиорини
20'
19'
Желтая карточка
А. Калабрези
Желтая карточка
М. Бани
15'
Желтая карточка
Р. Меджиорини
5'
5'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Сантандер
Пас отдал
Данило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Антонио Сантурро
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
4-1-3-2
70
Соррентино
93
Барба
13
Бани
13
Россеттини
23
Депаоли
16
Радованович
56
Хетемай
13
Кийин
10
Оби
69
Меджиорини
14
Степински
4-1-3-2
1
Скорупски
15
Мбайе
33
Калабрези
5
Данило
22
Хеландер
5
Пульгар
21
Джемаили
7
Крейчи
32
Сванберг
9
Сантандер
8
Паласио
Остались в запасе
Кьево
Болонья
7
Мехди Лери
ПВ
90
Андреа Секулин
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Антонио Сантурро
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
90
Андреа Секулин
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Антонио Сантурро
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Кьево - Болонья
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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