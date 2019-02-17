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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Кьево
Удинезе - Кьево: обзор матча 17 февраля 2019
Удинезе
17.02.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 0
Завершен
Кьево
86'
Л. Теодорчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Кьево
Желтая карточка
М. Зеегелар
90'
Желтая карточка
Л. Теодорчик
87'
87'
Желтая карточка
Э. Джаккерини
ГОЛ! 1:0!
Л. Теодорчик
86'
85'
Желтая карточка
Ф. Джорджевич
Желтая карточка
С. Фофана
75'
Желтая карточка
Б. Нуйтинк
71'
Желтая карточка
И. Пуссетто
65'
58'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
15'
Желтая карточка
М. Лери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
6
Сванте Ингелссон
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
3-4-1-2
1
Муссо
17
Нуйтинк
5
Троост-Эконг
3
Опоку
17
Стригер Ларсен
42
Фофана
8
Мандрагора
7
Де Пауль
77
Д'Алессандро
77
Окака-Чука
15
Ласанья
4-1-2-1-2
70
Соррентино
23
Депаоли
13
Бани
93
Барба
44
Ярочински
69
Ригони
56
Хетемай
15
Джаккерини
7
Лери
20
Джорджевич
14
Степински
Остались в запасе
Удинезе
Кьево
6
Сванте Ингелссон
АП
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Удинезе - Кьево
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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