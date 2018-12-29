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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Фрозиноне
Кьево - Фрозиноне: обзор матча 29 декабря 2018
Кьево
29.12.2018, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 0
Завершен
Фрозиноне
76'
Э. Джаккерини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Фрозиноне
ГОЛ! 1:0!
Э. Джаккерини
76'
74'
Желтая карточка
А. Бегетто
69'
Желтая карточка
К. Киано
Желтая карточка
И. Радованович
68'
Желтая карточка
М. Бани
64'
58'
Красная карточка
М. Капуано
Желтая карточка
Э. Джаккерини
51'
49'
Желтая карточка
А. Пинамонти
Желтая карточка
С. Пеллисьер
46'
10'
Желтая карточка
Л. Крисетиг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
28
Камилло Киано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
23
Николо Бригенти
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
4-1-3-2
70
Соррентино
13
Бани
13
Россеттини
93
Барба
23
Депаоли
16
Радованович
56
Хетемай
15
Джаккерини
23
Бирса
20
Джорджевич
31
Пеллисьер
4-4-2
57
Спортиелло
18
Гильоне
19
Капуано
18
Саламон
18
Гольданига
12
Крисетиг
13
Чибса
8
Маиелло
33
Бегетто
28
Киано
9
Пинамонти
Остались в запасе
Кьево
Фрозиноне
7
Мехди Лери
ПВ
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
7
Франческо Дзампано
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
23
Николо Бригенти
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Остались в запасе
7
Франческо Дзампано
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
23
Николо Бригенти
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Статистика матча Кьево - Фрозиноне
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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