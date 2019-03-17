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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Кьево
Аталанта - Кьево: обзор матча 17 марта 2019
Аталанта
17.03.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 1
Завершен
Кьево
55'
Й. Иличич
32'
Р. Меджиорини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Кьево
90'
+6
Желтая карточка
Э. Джаккерини
74'
Желтая карточка
М. Андреолли
74'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
63'
Желтая карточка
Б. Цесар
ГОЛ! 1:1!
Й. Иличич
Пас отдал
Д. Сапата
55'
45'
+1
Желтая карточка
П. Хетемай
35'
Желтая карточка
А. Диуссе
32'
ГОЛ! 0:1!
Р. Меджиорини
Желтая карточка
М. де Рон
28'
5'
Желтая карточка
Р. Меджиорини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Кьево
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
21
Николас Фрей
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
7
Мехди Лери
ПВ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
3-3-1-3
95
Голлини
6
Джимсити
23
Манчини
33
Хатебур
8
Госенс
15
де Рон
5
Масиелло
8
Фройлер
91
Сапата
72
Иличич
10
Гомес
3-2-3-2
70
Соррентино
12
Цесар
3
Андреолли
93
Барба
23
Депаоли
44
Ярочински
56
Хетемай
10
Диуссе
15
Джаккерини
69
Меджиорини
14
Степински
Остались в запасе
Аталанта
Кьево
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
7
Мехди Лери
ПВ
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
21
Николас Фрей
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
21
Николас Фрей
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Аталанта - Кьево
1
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
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