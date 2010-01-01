Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|38
|28
|6
|4
|70:30
|+40
|90
|2.
|Наполи
|38
|24
|7
|7
|74:36
|+38
|79
|3.
|Аталанта
|38
|20
|9
|9
|77:46
|+31
|69
|4.
|Интер
|38
|20
|9
|9
|57:33
|+24
|69
|5.
|Милан
|38
|19
|11
|8
|55:36
|+19
|68
|6.
|Рома
|38
|18
|12
|8
|66:48
|+18
|66
|7.
|Торино
|38
|16
|15
|7
|52:37
|+15
|63
|8.
|Лацио
|38
|17
|8
|13
|56:46
|+10
|59
|9.
|Сампдория
|38
|15
|8
|15
|60:51
|+9
|53
|10.
|Болонья
|38
|11
|11
|16
|48:56
|-8
|44
|11.
|Сассуоло
|38
|9
|16
|13
|53:60
|-7
|43
|12.
|Удинезе
|38
|11
|10
|17
|39:53
|-14
|43
|13.
|СПАЛ
|38
|11
|9
|18
|44:56
|-12
|42
|14.
|Фиорентина
|38
|8
|17
|13
|47:45
|+2
|41
|15.
|Кальяри
|38
|10
|11
|17
|36:54
|-18
|41
|16.
|Парма
|38
|10
|11
|17
|41:61
|-20
|41
|17.
|Дженоа
|38
|8
|14
|16
|39:57
|-18
|38
|18.
|Эмполи
|38
|10
|8
|20
|51:70
|-19
|38
|19.
|Фрозиноне
|38
|5
|10
|23
|29:69
|-40
|25
|20.
|Кьево *
|38
|2
|14
|22
|25:75
|-50
|17
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|19
|15
|4
|0
|39:13
|+26
|49
|2.
|Наполи
|19
|13
|4
|2
|41:16
|+25
|43
|3.
|Рома
|19
|12
|5
|2
|43:26
|+17
|41
|4.
|Милан
|19
|12
|4
|3
|31:17
|+14
|40
|5.
|Торино
|19
|12
|2
|5
|32:19
|+13
|38
|6.
|Интер
|19
|11
|5
|3
|27:10
|+17
|38
|7.
|Аталанта
|19
|10
|5
|4
|36:19
|+17
|35
|8.
|Сампдория
|19
|10
|2
|7
|28:16
|+12
|32
|9.
|Лацио
|19
|9
|5
|5
|36:25
|+11
|32
|10.
|Болонья
|19
|9
|4
|6
|28:22
|+6
|31
|11.
|Эмполи
|19
|9
|3
|7
|33:30
|+3
|30
|12.
|Кальяри
|19
|8
|6
|5
|23:20
|+3
|30
|13.
|Удинезе
|19
|8
|5
|6
|22:22
|0
|29
|14.
|Дженоа
|19
|6
|8
|5
|21:22
|-1
|26
|15.
|Сассуоло
|19
|5
|10
|4
|33:33
|0
|25
|16.
|Фиорентина
|19
|5
|9
|5
|25:19
|+6
|24
|17.
|СПАЛ
|19
|5
|7
|7
|20:26
|-6
|22
|18.
|Парма
|19
|5
|7
|7
|18:25
|-7
|22
|19.
|Кьево *
|19
|1
|7
|11
|14:37
|-23
|10
|20.
|Фрозиноне
|19
|1
|6
|12
|14:38
|-24
|9
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|19
|13
|2
|4
|31:17
|+14
|41
|2.
|Наполи
|19
|11
|3
|5
|33:20
|+13
|36
|3.
|Аталанта
|19
|10
|4
|5
|41:27
|+14
|34
|4.
|Интер
|19
|9
|4
|6
|30:23
|+7
|31
|5.
|Милан
|19
|7
|7
|5
|24:19
|+5
|28
|6.
|Лацио
|19
|8
|3
|8
|20:21
|-1
|27
|7.
|Рома
|19
|6
|7
|6
|23:22
|+1
|25
|8.
|Торино
|19
|4
|13
|2
|20:18
|+2
|25
|9.
|Сампдория
|19
|5
|6
|8
|32:35
|-3
|21
|10.
|СПАЛ
|19
|6
|2
|11
|24:30
|-6
|20
|11.
|Парма
|19
|5
|4
|10
|23:36
|-13
|19
|12.
|Сассуоло
|19
|4
|6
|9
|20:27
|-7
|18
|13.
|Фиорентина
|19
|3
|8
|8
|22:26
|-4
|17
|14.
|Фрозиноне
|19
|4
|4
|11
|15:31
|-16
|16
|15.
|Удинезе
|19
|3
|5
|11
|17:31
|-14
|14
|16.
|Болонья
|19
|2
|7
|10
|20:34
|-14
|13
|17.
|Дженоа
|19
|2
|6
|11
|18:35
|-17
|12
|18.
|Кальяри
|19
|2
|5
|12
|13:34
|-21
|11
|19.
|Кьево *
|19
|1
|7
|11
|11:38
|-27
|10
|20.
|Эмполи
|19
|1
|5
|13
|18:40
|-22
|8