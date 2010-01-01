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    Кьево - таблица

    Город Верона
    Дивизион Италия-Серия B
    Сайт http://www.chievoverona.it/
    Стадион Марко Антонио Бентегоди
    Тренер Доменико Ди Карло
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ювентус 38 28 6 4 70:30 +40 90
    2. Наполи 38 24 7 7 74:36 +38 79
    3. Аталанта 38 20 9 9 77:46 +31 69
    4. Интер 38 20 9 9 57:33 +24 69
    5. Милан 38 19 11 8 55:36 +19 68
    6. Рома 38 18 12 8 66:48 +18 66
    7. Торино 38 16 15 7 52:37 +15 63
    8. Лацио 38 17 8 13 56:46 +10 59
    9. Сампдория 38 15 8 15 60:51 +9 53
    10. Болонья 38 11 11 16 48:56 -8 44
    11. Сассуоло 38 9 16 13 53:60 -7 43
    12. Удинезе 38 11 10 17 39:53 -14 43
    13. СПАЛ 38 11 9 18 44:56 -12 42
    14. Фиорентина 38 8 17 13 47:45 +2 41
    15. Кальяри 38 10 11 17 36:54 -18 41
    16. Парма 38 10 11 17 41:61 -20 41
    17. Дженоа 38 8 14 16 39:57 -18 38
    18. Эмполи 38 10 8 20 51:70 -19 38
    19. Фрозиноне 38 5 10 23 29:69 -40 25
    20. Кьево * 38 2 14 22 25:75 -50 17
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ювентус 19 15 4 0 39:13 +26 49
    2. Наполи 19 13 4 2 41:16 +25 43
    3. Рома 19 12 5 2 43:26 +17 41
    4. Милан 19 12 4 3 31:17 +14 40
    5. Торино 19 12 2 5 32:19 +13 38
    6. Интер 19 11 5 3 27:10 +17 38
    7. Аталанта 19 10 5 4 36:19 +17 35
    8. Сампдория 19 10 2 7 28:16 +12 32
    9. Лацио 19 9 5 5 36:25 +11 32
    10. Болонья 19 9 4 6 28:22 +6 31
    11. Эмполи 19 9 3 7 33:30 +3 30
    12. Кальяри 19 8 6 5 23:20 +3 30
    13. Удинезе 19 8 5 6 22:22 0 29
    14. Дженоа 19 6 8 5 21:22 -1 26
    15. Сассуоло 19 5 10 4 33:33 0 25
    16. Фиорентина 19 5 9 5 25:19 +6 24
    17. СПАЛ 19 5 7 7 20:26 -6 22
    18. Парма 19 5 7 7 18:25 -7 22
    19. Кьево * 19 1 7 11 14:37 -23 10
    20. Фрозиноне 19 1 6 12 14:38 -24 9
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ювентус 19 13 2 4 31:17 +14 41
    2. Наполи 19 11 3 5 33:20 +13 36
    3. Аталанта 19 10 4 5 41:27 +14 34
    4. Интер 19 9 4 6 30:23 +7 31
    5. Милан 19 7 7 5 24:19 +5 28
    6. Лацио 19 8 3 8 20:21 -1 27
    7. Рома 19 6 7 6 23:22 +1 25
    8. Торино 19 4 13 2 20:18 +2 25
    9. Сампдория 19 5 6 8 32:35 -3 21
    10. СПАЛ 19 6 2 11 24:30 -6 20
    11. Парма 19 5 4 10 23:36 -13 19
    12. Сассуоло 19 4 6 9 20:27 -7 18
    13. Фиорентина 19 3 8 8 22:26 -4 17
    14. Фрозиноне 19 4 4 11 15:31 -16 16
    15. Удинезе 19 3 5 11 17:31 -14 14
    16. Болонья 19 2 7 10 20:34 -14 13
    17. Дженоа 19 2 6 11 18:35 -17 12
    18. Кальяри 19 2 5 12 13:34 -21 11
    19. Кьево * 19 1 7 11 11:38 -27 10
    20. Эмполи 19 1 5 13 18:40 -22 8
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