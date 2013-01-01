Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
28
6
4
70
30
40
90
38
24
7
7
74
36
38
79
38
20
9
9
77
46
31
69
38
20
9
9
57
33
24
69
38
19
11
8
55
36
19
68
38
18
12
8
66
48
18
66
38
16
15
7
52
37
15
63
38
17
8
13
56
46
10
59
38
15
8
15
60
51
9
53
38
11
11
16
48
56
-8
44
38
9
16
13
53
60
-7
43
38
11
10
17
39
53
-14
43
38
11
9
18
44
56
-12
42
38
8
17
13
47
45
2
41
38
10
11
17
36
54
-18
41
38
10
11
17
41
61
-20
41
38
8
14
16
39
57
-18
38
38
10
8
20
51
70
-19
38
38
5
10
23
29
69
-40
25
38
2
14
22
25
75
-50
20
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
15
4
0
39
13
26
49
19
13
4
2
41
16
25
43
19
12
5
2
43
26
17
41
19
12
4
3
31
17
14
40
19
11
5
3
27
10
17
38
19
12
2
5
32
19
13
38
19
10
5
4
36
19
17
35
19
10
2
7
28
16
12
32
19
9
5
5
36
25
11
32
19
9
4
6
28
22
6
31
19
9
3
7
33
30
3
30
19
8
6
5
23
20
3
30
19
8
5
6
22
22
0
29
19
6
8
5
21
22
-1
26
19
5
10
4
33
33
0
25
19
5
9
5
25
19
6
24
19
5
7
7
20
26
-6
22
19
5
7
7
18
25
-7
22
19
1
7
11
14
37
-23
10
19
1
6
12
14
38
-24
9
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
13
2
4
31
17
14
41
19
11
3
5
33
20
13
36
19
10
4
5
41
27
14
34
19
9
4
6
30
23
7
31
19
7
7
5
24
19
5
28
19
8
3
8
20
21
-1
27
19
4
13
2
20
18
2
25
19
6
7
6
23
22
1
25
19
5
6
8
32
35
-3
21
19
6
2
11
24
30
-6
20
19
5
4
10
23
36
-13
19
19
4
6
9
20
27
-7
18
19
3
8
8
22
26
-4
17
19
4
4
11
15
31
-16
16
19
3
5
11
17
31
-14
14
19
2
7
10
20
34
-14
13
19
2
6
11
18
35
-17
12
19
2
5
12
13
34
-21
11
19
1
7
11
11
38
-27
10
19
1
5
13
18
40
-22
8
❗Кьево: -3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире