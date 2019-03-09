Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Милан
Кьево - Милан: обзор матча 09 марта 2019
Кьево
09.03.2019, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 2
Завершен
Милан
41'
П. Хетемай
31'
Л. Билья
57'
К. Пентек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Милан
Желтая карточка
П. Хетемай
90'
+5
Желтая карточка
С. Соррентино
71'
Желтая карточка
Э. Джаккерини
60'
57'
ГОЛ! 1:2!
К. Пентек
Пас отдал
С. Кастильехо
52'
Желтая карточка
А. Конти
ГОЛ! 1:1!
П. Хетемай
Пас отдал
М. Лери
41'
31'
ГОЛ! 0:1!
Л. Билья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
14
Мариуш Степински
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Сусо
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Кьево
44
Павел Ярочински
ЛЗ
21
Николас Фрей
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
4-3-1-2
70
Соррентино
3
Андреолли
13
Бани
93
Барба
23
Депаоли
10
Диуссе
15
Джаккерини
56
Хетемай
7
Лери
69
Меджиорини
14
Степински
4-2-3-1
1
Доннарумма
13
Конти
37
Мусаккио
26
Романьоли
93
Лаксальт
6
Билья
19
Кессье
70
Кастильехо
11
Пакета
10
Сусо
9
Пентек
Остались в запасе
Кьево
Милан
44
Павел Ярочински
ЛЗ
21
Николас Фрей
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
44
Павел Ярочински
ЛЗ
21
Николас Фрей
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Кьево - Милан
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Кьево
Милан
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
09:30
Защитник «Милана» Павлович рассказал о гитлеровских методах бывшего тренера: «При нем убрали «Нутеллу»
Вчера, 10:31
6
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
09:30
Защитник «Милана» Павлович рассказал о гитлеровских методах бывшего тренера: «При нем убрали «Нутеллу»
Вчера, 10:31
6
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+