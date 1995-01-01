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    «Барселона» интересуется братьями Виньято из «Кьево»

    «Барселона» хочет купить игроков «Кьево» Эмануэля и Самуэля Виньято, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    По информации источника, агент футболистов уже прибыл в Испанию для проведения переговоров.

    Впрочем, клубам еще предстоит договориться о стоимости трансферов. «Кьево» требует за обоих братьев восемь миллионов евро, «Барса» считает такую сумму завышенной.

    • Эмануэлю Виньято в этом году исполнилось 19 лет. Он уже сыграл за «Кьево» 12 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
    • Самуэлю Виньято сейчас 15 лет и его дебют за первую команду пока не состоялся.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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