«Барселона» интересуется братьями Виньято из «Кьево»

«Барселона» хочет купить игроков «Кьево» Эмануэля и Самуэля Виньято, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, агент футболистов уже прибыл в Испанию для проведения переговоров.

Впрочем, клубам еще предстоит договориться о стоимости трансферов. «Кьево» требует за обоих братьев восемь миллионов евро, «Барса» считает такую сумму завышенной.