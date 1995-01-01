«Барселона» интересуется братьями Виньято из «Кьево»

Смешно пошутили.
«Барселона» хочет купить игроков «Кьево» Эмануэля и Самуэля Виньято, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, агент футболистов уже прибыл в Испанию для проведения переговоров.
Впрочем, клубам еще предстоит договориться о стоимости трансферов. «Кьево» требует за обоих братьев восемь миллионов евро, «Барса» считает такую сумму завышенной.
- Эмануэлю Виньято в этом году исполнилось 19 лет. Он уже сыграл за «Кьево» 12 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
- Самуэлю Виньято сейчас 15 лет и его дебют за первую команду пока не состоялся.