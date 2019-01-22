Партнеры поддержали Роналду после нереализованного пенальти в игре с «Кьево»

Атакующий игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду не реализовал пенальти в матче 20 тура Серии А против «Кьево» (3:1). После неудачи португальца поддержали партнеры.

К футболисту подошли Джорджо Кьеллини и Федерико Бернардески, которые подбодрили игрока. Видео доступно ниже.

Роналду пришел в туринский клуб летом из «Реала».

В текущем сезоне Серии А футболист провел 19 матчей, забил 14 голов, сделал пять результативных передач.

«Ювентус» лидирует в турнире.