Партнеры поддержали Роналду после нереализованного пенальти в игре с «Кьево»

Ну любят парни друг друга по попе похлопать ))
Атакующий игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду не реализовал пенальти в матче 20 тура Серии А против «Кьево» (3:1). После неудачи португальца поддержали партнеры.
К футболисту подошли Джорджо Кьеллини и Федерико Бернардески, которые подбодрили игрока. Видео доступно ниже.
- Роналду пришел в туринский клуб летом из «Реала».
- В текущем сезоне Серии А футболист провел 19 матчей, забил 14 голов, сделал пять результативных передач.
- «Ювентус» лидирует в турнире.
Cristiano Ronaldo lost the penalty Juventus vs Chievo pic.twitter.com/bWsANtUL15— ESM SPORTS (@sports_esm) 21 января 2019 г.