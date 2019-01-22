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    Партнеры поддержали Роналду после нереализованного пенальти в игре с «Кьево»

    Атакующий игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду не реализовал пенальти в матче 20 тура Серии А против «Кьево» (3:1). После неудачи португальца поддержали партнеры.

    К футболисту подошли Джорджо Кьеллини и Федерико Бернардески, которые подбодрили игрока. Видео доступно ниже.

    • Роналду пришел в туринский клуб летом из «Реала».
    • В текущем сезоне Серии А футболист провел 19 матчей, забил 14 голов, сделал пять результативных передач.
    • «Ювентус» лидирует в турнире.

    Источник: Твиттер ESM SPORTS

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    22.01.2019 10:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 22 января 2019, 11:56

      Ну любят парни друг друга по попе похлопать ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 22 января 2019, 10:57

      нежности телячьи ..

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