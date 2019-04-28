Серия А. «Милан» проиграл «Торино» и опустился на седьмое место, «Лацио» в большинстве обыграл «Сампдорию»

«Торино» дома обыграл «Милан» в матче 34-го тура Серии А. Игра завершилась со счетом 2:0. В концовке встречи у миланцев удалили защитника Алессио Романьоли.

«Милан» с 56 очками опустился на седьмое место в таблице. «Торино» с таким же количеством очков поднялся на шестое место.

В других матчах «Лацио» выиграл у «Сампдории» – 2:1, «Дженоа» сыграл вничью со СПАЛом (1:1), а «Кьево» – с «Пармой» (1:1).

Чемпионат Италии. Серия А. 34-й тур

Торино – Милан – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Белотти (с пенальти), 58; 2:0 – Беренгер, 69.

Удаление: нет – Романьоли, 82,

Сампдория – Лацио – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кайседо, 3; 0:2 – Кайседо, 19; 1:2 – Квальярелла, 57.

Удаление: Рамирес, 45 – нет.

СПАЛ – Дженоа – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Фелипе, 36; 1:1 – Лападула, 57.

Кьево – Парма – 1:1 (1:0)

Голы: 0:1 – Куцка, 38; 1:1 – Меджорини, 66.

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