Серия А. «Кьево» уступил «Наполи» и вылетел в Серию Б

Матч 32-го тура чемпионата Италии «Кьево» – «Наполи» закончился со счетом 1:3.

За гостей забили защитник Калиду Кулибали (дубль) и нападающий Аркадиуш Милик. В составе хозяев отличился игрок обороны Боштьян Цесар.

За шесть туров до конца чемпионата «Кьево» занимает последнее место с 11-ю очками. Команда из Вероны лишилась шансов на сохранение место в Серии А на следующий сезон.

Неаполитанцы набрали 67 баллов, сократив отставание от «Ювентуса» на 17 очков.

Италия. Серия А. 32-й тур

Кьево – Наполи – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Кулибали, 15; 0:2 – Милик, 64; 0:3 – Кулибали, 81; 1:3 – Цесар, 90.

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