Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    Серия А. «Кьево» уступил «Наполи» и вылетел в Серию Б

    Матч 32-го тура чемпионата Италии «Кьево»«Наполи» закончился со счетом 1:3.

    За гостей забили защитник Калиду Кулибали (дубль) и нападающий Аркадиуш Милик. В составе хозяев отличился игрок обороны Боштьян Цесар.

    За шесть туров до конца чемпионата «Кьево» занимает последнее место с 11-ю очками. Команда из Вероны лишилась шансов на сохранение место в Серии А на следующий сезон.

    Неаполитанцы набрали 67 баллов, сократив отставание от «Ювентуса» на 17 очков.

    Италия. Серия А. 32-й тур

    Кьево – Наполи – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кулибали, 15; 0:2 – Милик, 64; 0:3 – Кулибали, 81; 1:3 – Цесар, 90.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:11
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68276
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru