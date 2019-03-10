Серия А. Пентек принес «Милану» победу над «Кьево», поляк догнал в гонке бомбардиров Роналду

«Милан» на выезде обыграл «Кьево» (2:1) в матче 27-го тура чемпионата Италии.

Победный гол в этой встрече забил нападающий Кшиштоф Пентек. Для поляка этот мяч стал 19-м в нынешнем розыгрыше Серии А, он сравнялся в гонке бомбардиров с Криштиану Роналду и Фабио Квальяреллой.

«Милан» благодаря победе набрал 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур

Кьево – Милан – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Билья, 31; 1:1 – Хетемай, 41; 1:2 – Пентек, 57.

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