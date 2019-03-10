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    Серия А. Пентек принес «Милану» победу над «Кьево», поляк догнал в гонке бомбардиров Роналду

    «Милан» на выезде обыграл «Кьево» (2:1) в матче 27-го тура чемпионата Италии.

    Победный гол в этой встрече забил нападающий Кшиштоф Пентек. Для поляка этот мяч стал 19-м в нынешнем розыгрыше Серии А, он сравнялся в гонке бомбардиров с Криштиану Роналду и Фабио Квальяреллой.

    «Милан» благодаря победе набрал 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице.

    Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур

    Кьево – Милан – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Билья, 31; 1:1 – Хетемай, 41; 1:2 – Пентек, 57.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2019 00:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 10 марта 2019, 22:19

      парень красава вообще, новый СуперПиппо я бы даже сказал, по манере игры чем-то очень напоминает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 12:32

      Ну не уходит он с поля без гола.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 10 марта 2019, 09:20

      Милан с ним попал просто в яблочко.
      Скоро ждите новость о том,что Ювентус желает купить Пентека у Милана.

      2
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 10 марта 2019, 03:21

      Скоро он здуется

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > SuperPAV9 10 марта 2019, 09:20

      Это ты сдулся,как человечишко,а он таким и останется

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2403

      SarJr 10 марта 2019, 02:00

      Парень который сделает милан снова великим

      8
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > SarJr 10 марта 2019, 09:21

      А что Милан написал с маленькой???

      1
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      Рейтинг: +2403

      SarJr > Татарин за ЦСКА 10 марта 2019, 13:11

      ага, почему еще и не в ковычках???)

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 марта 2019, 01:41

      прикольно, если он в итоге обойдёт Роналду)

      5
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Cules2013 10 марта 2019, 07:41

      почему? Роналду ведь не бог, года берут своё и ничего прикольного тут нет

      3
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Garrincha58 10 марта 2019, 10:41

      значит, Квальярелла?

      2
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