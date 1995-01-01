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    «Сан-Сиро» аплодировал 40-летнему Пеллисьеру. Летом он завершит карьеру в «Кьево» после 19 лет выступлений

    «Кьево» уступил «Интеру» в выездном матче 36-го тура чемпионата Италии – 0:2.

    Нападающий гостей Серджио Пеллисьер вышел на поле на 80-й минуте, сменив Эмануэля Виньято.

    Во время выхода 40-летнего итальянца ему поаплодировали домашние болельщики. Ранее форвард анонсировал завершение карьеры.

    «Я действительно не ожидал такого. Это одна из лучших эмоций, которые я когда-либо испытывал в футболе. Очень трогательно, когда тысячи болельщиков соперника аплодируют тебе на «Сан Сиро». Этот момент навсегда останется со мной.

    Мое решение – окончательное. Важно сказать себе «хватит». Кстати, вчера я пошутил, что останусь еще на сезон, если сегодня забью.

    Не думаю, что смогу быть тренером «Кьево». Я не очень хорошо подхожу на роль того, кто должен говорить людям, что им делать», – цитирует Пелиссьера Football Italia.

    • Пелиссьер подписал с клубом контракт в июле 2000 года и в 512-ти матчах забил 139 голов.
    • Команда Доменико Ди Карло занимает последнее место и покинет Серию А по итогам сезона.

    Источник: Football Italia

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