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    Серия А. «Лацио» сыграл вничью с «Торино», Иличич оформил хет-трик против «Сассуоло» и другие результаты

    Встреча 19-го тура чемпионата Италии «Лацио»«Торино» завершилась со счетом 1:1. Голы на счету Андреа Белотти и Сергея Милинковича-Савича.

    Команда Симоне Индзаги набрала 32 очка и сохранила четвертое место в турнирной таблице. Туринцы с 27-ю баллами остались на восьмой позиции.

    Этот и другие результаты последнего тура первого круга представлены ниже.

    Италия. Серия А. 19-й тур

    Лацио – Торино – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Белотти, 45+3 (с пенальти); 1:1 – Милинкович-Савич, 62.

    Удаления: Марушич, 86 – Мейте, 90.

    Парма – Рома – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Кристанте, 58; 0:2 – Ундер, 75.

    Дженоа – Фиорентина – 0:0

    Эмполи – Интер – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кейта, 72.

    Кьево – Фрозиноне – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Джаккерини, 76.

    Удаления: нет – Капуано, 58.

    Сассуоло – Аталанта – 2:6 (0:2)

    Голы: 0:1 – Сапата, 19; 0:2 – Гомес, 42; 1:2 – Дункан, 51; 1:3 – Манчини, 54; 2:3 – Дункан, 57; 2:4 – Иличич, 74; 2:5 – Иличич, 87; 2:6 – Иличич, 90+2.

    Удинезе – Кальяри – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пуссетто, 39; 2:0 – Бехрами, 57.

    Удаления: Мандрагора, 79 – Чеппителли, 51.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир

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